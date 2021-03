Kryzys w koalicji się pogłębia. Czaputova apeluje o dymisję Matovicza

Rząd i większość parlamentarna utraciły zdolność działania - uznała prezydent Słowacji Zuzana Czaputova apelując do premiera Igora Matovicza, by podał się do dymisji. Jeśli w ciągu najbliższych dni kryzys w rządzie nie zostanie zażegnany, przewodniczący parlamentu będzie wnioskował o wcześniejsze wybory.