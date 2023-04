Polscy górnicy ranni w wypadku na Słowacji

Jak przekazały służby ratownicze, stan czterech, w tym dwóch Polaków, jest ciężki. Zostali przewiezieni do szpitali w Bratysławie i Koszycach. Wśród rannych jest także jeden górnik z Ukrainy .

Według wstępnych ustaleń w miejscu zdarzenia doszło do nagłego i niespodziewanego zapalenia się metanu, a nie do jego wybuchu - powiedział słowacki minister gospodarki Karel Hirman. Według resortu nie doszło więc do znaczących szkód w kopalni.