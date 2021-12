Porwanie syna prezydenta Słowacji. TSUE wraca do sprawy

Unijny trybunał uznał, że ponowne oskarżenie osób objętych amnestią jest możliwe, ponieważ sądy nigdy nie orzekły o ich odpowiedzialności karnej. Zdaniem TSUE zasada "ne bis in idem", czyli nikt nie może być skazany dwukrotnie za ten sam czyn, nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ działania wymiaru sprawiedliwości zostały wstrzymane przez amnestię przed wydaniem wyroku. W tej sytuacji wobec niewymienionej publicznie z nazwiska jednej z osób oskarżonych o porwanie syna ówczesnego słowackiego prezydenta będzie możliwe wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

Słowacki wymiar sprawiedliwości wrócił do sprawy uprowadzenia syna Michala Kovacza w 2017 roku. Były prezydent Słowacji zmarł w 2016 roku.

Porwanie syna prezydenta Słowacji Michala Kovacza

Syn prezydenta był ścigany przez Niemcy w związku z postępowaniem dotyczącym nadużyć finansowych. Sprawcy porwali go w 1995 roku na Słowacji i przewieźli do Austrii, gdzie porzucili go, prawdopodobnie licząc, że zostanie wydany Niemcom. Porwanie mogło mieć na celu zastraszenie prezydenta. O zainspirowanie porywaczy podejrzewano premiera Vladimira Meciara, z którym Kovacz był skonfliktowany. Meciarowi zarzucano między innymi nadużywanie władzy.