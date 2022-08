Polska i Czechy przejmują od września ochronę przestrzeni powietrznej Słowacji. "Podzielamy zagrożenia"

- Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy wspólną deklarację o współpracy, jeśli chodzi o ochronę przestrzeni powietrznej nad Słowacją . Myślę, że to jest bardzo ważny argument mówiący o tym, że współpracujemy ze sobą bardzo ściśle. Jesteśmy sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, podzielamy zagrożenia, jakie mają miejsce w naszej części Europy i staramy się na nie odpowiedzieć, wzmacniając nasze siły zbrojne, by odstraszyć ewentualnego agresora - powiedział wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej z ministrami obrony Czech i Słowacji.

Szef słowackiego resortu Jaroslav Nad’ wskazał, że to bardzo ważny moment i dziękował za tę decyzję. - Pokazaliśmy, jak silny jest nasz sojusz w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, ale jest to silna przyjaźń, braterstwo między naszymi państwami. (...) Do roku 2024 będziecie się troszczyć o nasze bezpieczeństwo, wszystkich Słowaków - powiedział.