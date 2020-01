"Nic nie wynagrodzi tego, co zabraliśmy". Przeprosił bliskich swych ofiar

Oskarżony o zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka Miroslav Marczek przyznał się do winy. Na rozpoczętej w poniedziałek głównej rozprawie dotyczącej śmierci Kuciaka i jego narzeczonej prokurator przedstawił główne punkty oskarżenia i opisał przebieg zbrodni.

Według aktu oskarżenia zabójstwo Jana Kuciaka zlecił zasiadający na ławie oskarżonych przedsiębiorca Marian Koczner. Miała być to zemsta za artykuły dziennikarza o jego niejasnych interesach.

Oskarżony przyznał się do winy

Po odczytaniu aktu oskarżenia Miroslav Marczek przyznał się do zabójstwa Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej.

Do udziału w zabójstwie dziennikarza nie przyznał się Koczner, który przyjął jedynie zarzut o nielegalnym posiadaniu broni. Zsuzsova także powiedziała, że jest niewinna. Do kwestii swojej winy nie ustosunkował się kolejny oskarżony, były policjant Tomasz Szabo.

Marczek pojawił się na miejscu dla świadków w otoczeniu trzech zamaskowanych i uzbrojonych funkcjonariuszy straży więziennej. - Chcę przeprosić za wyrządzone krzywdy. Nic nie wynagrodzi tego, co zabraliśmy. Jestem świadomy, co zrobiliśmy. Gdy widziałem ich (bliskich ofiar - red.) w telewizji, ból zmusił mnie do myślenia. Przepraszam – powiedział.