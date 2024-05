Obawy o niezależność mediów na Słowacji

Plany rozwiązania publicznego nadawcy

Słowacka publiczna telewizja przez lata była uznawana za najbardziej wiarygodne źródło informacji w tym kraju. Jednocześnie jest nierzadko krytykowana przez koalicję rządzącą, która przekonuje o stronniczości tego medium. Szefowa resortu kultury Martina Szimkoviczova, należąca do ultranacjonalistycznej Słowackiej Partii Narodowej, twierdzi, że programy informacyjne publicznego nadawcy stały się "jedynie dodatkiem do ideologicznego i politycznego nacisku prywatnych mediów działających na słowackim rynku medialnym".

Zdaniem między innymi opozycji to zamach na niezależność mediów publicznych. Podkreślany jest fakt, że wraz z przegłosowaniem przez większość parlamentarną projektu zakończy się kadencja obecnych władz RTVS - dyrektora Lubosa Machaja i jego zespołu - która pierwotnie miała trwać do 2027 roku.

"Pogrzeb" publicznego nadawcy

W czwartek 2 maja tysiące ludzi protestowało w Bratysławie przeciwko proponowanej przez słowacki rząd reformie. Jeden z uczestników demonstracji Władimir Zatopek powiedział agencji Reuters, że do protestu skłoniły go nie tylko propozycja likwidacji RTVS, ale także inne działania rządzących od czasu powrotu Fico do władzy w zeszłym roku. - Robią, co chcą. Nic ich nie powstrzymuje - mówił.