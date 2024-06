Siedem osób zginęło wskutek zderzenia pociągu z autobusem na Słowacji

W pobliżu miejscowości Nove Zamky na południu Słowacji doszło w czwartek do zderzenia pociągu z autobusem. Słowackie służby przekazały, że zginęło siedem osób, są też ranni. Wszyscy zabici to osoby, które podróżowały autobusem. Przyczyna wypadku jest nadal badana, ale - według niezweryfikowanych informacji słowackiej telewizji i lokalnych mediów - do katastrofy mogło doprowadzić nieprawidłowe działanie sygnału dźwiękowego i świetlnego na przejeździe kolejowym.