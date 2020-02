"Nie potrafimy znieść tego, co nam zrobili. Zabrali nam nasze aniołki"

W drugą rocznicę zabójstwa Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej w 60 miastach Słowacji wspominano ofiary zbrodni, która wstrząsnęła krajem. Na scenie w Bratysławie pojawili się rodzice zamordowanych. "Nie potrafimy znieść tego, co nam zrobili. To straszne patrzeć w ich twarze, słuchać ich głosu i konfrontować się z tymi, którzy zabrali nam nasze aniołki" - napisali w liście, odczytanym podczas manifestacji.

Były prezydent Słowacji Andrej Kiskaw uczestniczył w piątek w Bratysławie w jednym z nielicznych zgromadzeń, które organizowały tego dnia partie polityczne, zabiegające o wyborców przed przyszłotygodniowymi wyborami parlamentarnymi. Jako przewodniczący partii Na rzecz Ludzi, którą założył po skończonej kadencji prezydenckiej. Swoją wypowiedź ograniczył do trzech słów: "Nigdy nie zapomnimy". W rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że zabójstwo Jana Kuciaka i Martiny Kusznirovej wstrząsnęło Słowacją, a w ciągu dwóch lat w kraju wiele się zmieniło. - Przeprowadzaliśmy zasadnicze zmiany. Doszło do rekonstrukcji rządu i wielu zmian (na stanowiskach w policji, prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości – red.). Przez te dwa lata dowiedzieliśmy się, jak wiele jest brudu, jak wielu jest łajdaków i ile niesprawiedliwości jest w naszym kraju. Przechodzimy przez proces oczyszczenia, który powinien zakończyć się wraz z wyborami parlamentarnymi – powiedział były prezydent. - Zawsze znajdą się łajdacy, którzy będą chcieli wywierać naciski na dziennikarzy, ale przyzwoici ludzie i demokracja muszą się temu przeciwstawić – dodał.

"Nie potrafimy znieść tego, co nam zrobili"

Rodzice zabitego dziennikarza i jego narzeczonej pojawili się na scenie, ale nie zabrali głosu. Ich list do zgromadzonych odczytała popularna aktorka Tatiana Pauhofova. "Nie potrafimy znieść tego, co nam zrobili. To straszne patrzeć w ich twarze, słuchać ich głosu i konfrontować się z tymi, którzy zabrali nam nasze aniołki" – napisali nawiązując do procesu osób oskarżonych o zlecenie i przeprowadzenie zabójstwa. Rodzice ofiar uczestniczą we wszystkich posiedzeniach sądu, siedząc na wprost ławy oskarżonych.