"Kto wam dał prawo sięgać po życie naszych dzieci?". Kolejny dzień procesu w sprawie Kuciaka

Na ławie oskarżonych nie ma we wtorek Mirosława Marczeka, który pierwszego dnia procesu przyznał się do dokonania zabójstwa. Zwrócił się on do sądu, aby dalsza część procesu odbywała się bez jego udziału, na co sąd wyraził zgodę. W poniedziałek podczas zeznań Marczeka państwo Kuciakowie trzymali się w objęciach, a matka zamordowanej narzeczonej reportera płakała.