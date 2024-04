Ataki niedźwiedzi na Słowacji. Bratysława chce szybko zmienić prawo

Słowacki rząd projekt taki złożył w parlamencie w zeszłym tygodniu. Zakłada on, że odstrzeliwanie niedźwiedzi przez uprawnione do tego osoby będzie możliwe za każdym razem, gdy zwierzęta te znajdą się w odległości mniejszej niż 500 metrów od granic wiosek czy miast.

Ataki niedźwiedzi na Słowacji

Taraba w komunikacie prasowym przypomniał atak, do którego doszło w centrum Liptowskiego Mikułasza w połowie marca . Niedźwiedź brunatny biegał wówczas po mieście i ranił pięć osób. "W (całym - red.) ubiegłym roku było 12 ataków, a w tym roku tylko do końca marca było ich już 9. Dlatego przygotowaliśmy jasny i zgodny z prawem mechanizm (odstrzału niedźwiedzi - red.), który zostanie omówiony i zatwierdzony przez posłów w skróconej procedurze legislacyjnej" - przekazał.

Minister Taraba, reprezentujący prawicową Słowacką Partię Narodową i autor proponowanych zmian, wskazuje, że Słowacy mają prawo do bezpiecznego i spokojnego życia. Polityk podejmuje kroki na poziomie unijnym, by poluzować też przepisy dotyczące ochrony niedźwiedzi w całej UE. Pod koniec marca Słowacja wraz z Rumunią i Finlandią wezwały, by w przypadku niektórych populacji niedźwiedzi obniżyć status ze "ściśle chronionych" do "chronionych", co może ułatwić zabijanie takich zwierząt.