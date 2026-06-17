Świat Motorniczy tramwajów oceniali zdjęcia kobiet. Sprawą zajęła się włoska prokuratura Oprac. Adam Styczek |

Sąd w Mediolanie, wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śledztwo koncentruje się na podejrzeniu nieautoryzowanego dostępu do systemu informatycznego, a co najmniej jedna osoba jest objęta śledztwem - podały źródła. Dodały również, że policja przeprowadziła kilka przeszukań.

Sprawa wyszła na jaw w ostatnich dniach, gdy kobieta podróżująca tramwajem w Mediolanie zauważyła, że ​​siedzący obok niej motorniczy, będący poza służbą, ale wciąż w mundurze, ogląda na swoim telefonie czat zawierający zdjęcia kobiet sfilmowanych w środkach transportu publicznego.

Włoska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie motorniczych tramwajów Źródło zdjęcia: Shutterstock

Kobieta zrobiła zdjęcie ekranu, na którym znajdowały się fotografie, które według śledczych zostały zrobione z kamer pokładowych, a także komentarze i żarty na temat wyglądu pasażerek, którymi dzielili się członkowie grupy.

Operator tramwajów prowadzi wewnętrzne dochodzenie

Kobieta później skontaktowała się z influencerem na Instagramie, który upublicznił sprawę. W niedzielę mediolański operator transportu publicznego ATM poinformował o wszczęciu wewnętrznego dochodzenia.

"ATM zareagował szybko i z najwyższą starannością, aby w pełni wyjaśnić incydent, zweryfikować korzystanie z narzędzi firmowych oraz chronić klientów i tysiące pracowników, którzy codziennie pracują prawidłowo na rzecz miasta" - poinformowała firma w oświadczeniu.

Podkreślono, że w transporcie publicznym zainstalowane są kamery monitoringu, aby chronić zarówno pasażerów, jak i personel.

Według skargi kobiety, do której później dołączyło stowarzyszenie konsumentów Codacons, zdjęcia kobiet podróżujących tramwajami zostały pozyskane z systemów monitoringu i udostępnione w grupie WhatsApp pracowników.

Kwestia mizoginii w internecie wywołała oburzenie we Włoszech w zeszłym roku, kiedy Giorgia Meloni zabrała głos po tym, jak strona internetowa dla dorosłych opublikowała nieautoryzowane i zmanipulowane zdjęcia kobiet, w tym samej premier.

OGLĄDAJ: Wydanie z 16.06.2026