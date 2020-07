"Cud się nie zdarzył". Ukraińscy ministrowie o zatrzymaniu Sławomira Nowaka

Powiedziano mi, że Sławomir Nowak to może być pierwszy kierownik Ukrawtodoru, do którego organy ścigania nie będą miały pytań. Cud się nie zdarzył - stwierdził minister infrastruktury Ukrainy Władysław Kryklij. Jego poprzednik Wołodymyr Omelian podkreślił jednak, że "ukraińscy obywatele są (Nowakowi) wdzięczni za odnowienie i uruchomienie systemu budowy dróg".

"Ukraińscy obywatele są mu wdzięczni za odnowienie i uruchomienie systemu budowy dróg"

Kłopoty z oświadczeniami majątkowymi Nowaka

We wrześniu 2019 roku, gdy Nowak był prezesem Ukrawtodoru, ukraińska Narodowa Agencja do spraw Zapobiegania Korupcji poinformowała, że Nowak podał nieprawdziwe informacje w deklaracji majątkowej i skierowała sprawę do sądu. Nowak miał podać nieprawidłową wartość samochodu i kwot na rachunkach bankowych. Jeszcze w tym samym miesiącu złożył on dymisję ze stanowiska prezesa. W październiku 2019 roku Sąd Rejonowy w Kijowie umorzył postępowanie w sprawie nieprawidłowości w deklaracji majątkowej Sławomira Nowaka. Ukraiński sąd orzekł wtedy o "braku w działaniach N. naruszenia administracyjnego".