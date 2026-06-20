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Świat

Skrajna prawica w Wielkiej Brytanii napędza gniew Brytyjczyków

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Zamieszki w Southampton
Skrajna prawica wchodzi do brytyjskiego mainstreamu
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: Reuters
Walka o przywództwo w Partii Pracy odbywa się w sytuacji rosnącej popularności skrajnej prawicy. Ugrupowania tego nurtu wykorzystują niezadowolenie społeczne i budują podziały, mają łatwe odpowiedzi na złożone problemy. Często na cel biorą emigrantów. Liderem jest partia Nigela Farage'a, ale są też siły jeszcze bardziej radykalne. Materiał "Faktów o Świecie".

Sympatie brytyjskiego społeczeństwa kumulują się po prawej stronie sceny politycznej. Dziennikarka CNN Jomana Karadsheh przez ostatnie miesiące próbowała poznać, co dzieje się w tym kraju i co kieruje ludźmi związanymi ze skrajną prawicą. Chodziła na ich protesty - w tym na jeden z największych wieców widzianych na brytyjskich ulicach.

Tysiące ludzi stawiły się na wezwanie antyislamskiego aktywisty Tommy'ego Robinsona. Ten skazywany przestępca teraz zajmuje się walką z establishmentem. W siłę rosną też populiści skupieni wokół Nigela Farage'a i jego partii Reform UK. Ta skrajnie prawicowa partia zyskała na poparciu w majowych wyborach lokalnych.

Przesunięcie na prawo to szerokie zjawisko. Poszczególne ugrupowania reprezentują różne odcienie prawicy - wspólne dla wszystkich jest czerpanie zysków z dzielenia brytyjskiego społeczeństwa.

Zamieszki w Southampton
Zamieszki w Southampton
Źródło zdjęcia: Reuters

U podstaw tych podziałów leży kwestia migracji. Przerażający atak sudańskiego azylanta na ulicach Belfastu, dla zwolenników skrajnej prawicy niemal natychmiast przerodził się w wezwania do działania.

Narodowa tragedia stała się pożywką do wywołania zamieszek, a potężni sojusznicy wzmocnili ten przekaz, podsycając płomienie nienawiści.

Skrajna prawica w Wielkiej Brytanii się odradza

- Brytyjczycy aż kipią od złości - powiedział Joe Mulhall, dziennikarz który infiltrował grupy skrajnie prawicowe, działając pod przykrywką w Wielkiej Brytanii i USA. - Jeśli spojrzymy na to, jak wygląda życie ludzi, brak pracy, domów, szkół, szpitali, stagnacja wynagrodzeń, obniżający się od lat standard życia, a oni czują, że główne partie polityczne nie zaspokoiły ich materialnych potrzeb, skrajna prawica naprawdę dobrze z tego korzysta - stwierdził.

Wyjaśnił, że skrajna prawica mówi tym ludziom, że mają prawo być wściekli. - Szybko wskazują kozła ofiarnego i mówią, że to dlatego, że ktoś przybył do tego kraju i wam go odebrał. Są bardzo dobrzy w kierowaniu gniewu ludzi tam, gdzie chcą, żeby był skierowany - dodał.

W ciągu ostatniego roku w całym kraju odbyły się setki protestów. Według aktywistów śledzących ruchy skrajnie prawicowe, głównie dotyczyły migracji i tego, jak kolejne rządy radziły sobie z tym problemem.

Teraz, gdy po raz pierwszy od dwóch dekad do władzy wróciła centro-lewica pod postacią Partii Pracy, skrajna prawica wyczuła odpowiedni moment, sprzyjający odrodzeniu. Dzieje się tak w małych zżytych społecznościach.

Relacja z protestu skrajnej prawicy pod Londynem

Reporterka CNN Jomana Karadsheh, spacerując po Faversham, małym miasteczku niedaleko od Londynu, odczuła silne podziały i gniew mieszkańców. Protestujący maszerują w kierunku ośrodka, w którym przebywają nieletni ubiegający się o azyl.

Tłum jest głośniejszy niż liczny. Z drugiej strony na ulicę wyszła lokalna społeczność, by się z nimi skonfrontować. Protesty to mieszanki rasistowskiej retoryki, siania strachu, teorii spiskowych i prawej supremacji.

- Uczą o Mahomecie i Allachu. Nie będziemy tolerować uczenia naszych dzieci o LGBTQ i o tym, jakich zaimków lub przekonań mogą używać, z czym mogą się identyfikować. Nie będziemy też tego tolerować - powiedział podczas protestu Harry Hilden, aktywista ruchu antyimigracyjnego.

Na proteście w małym miasteczku dziennikarze spotkali także lidera partii Brytania Przede Wszystkim Paula Goldinga. - Nasz kraj jest przejmowany przez masową imigrację. Mamy dość. To nie jest przyszłość, o którą walczyli nasi dziadkowie i pradziadkowie. Nie walczyli, żeby to samo spotkało nasz kraj - stwierdził.

Zapytany, czy chce "białej Brytanii", odpowiedział: "Chcemy, żeby była taka, jaka była przed narzuceniem nam tej imigracyjnej inwazji". - Mówi pani o skrajnej prawicy jako o neonazistach. Po zwycięstwie Trumpa już nikogo nie obchodzi, czy nazywa się ich rasistami. Te określenia używane są tylko po to, żeby uciszyć ludzi - dodał.

Zwycięstwo Trumpa inspiruje brytyjską skrajną prawicę

Reelekcja Donalda Trumpa jest inspiracją nie tylko dla innych skrajnie prawicowych postaci. Dziennikarka CNN zauważyła, że jest to stały element wszystkich skrajnie prawicowych wieców, w których uczestniczyła.

Hasło "Make America Great Again" zawitało też do Wielkiej Brytanii. - On ratuje nie tylko Amerykę, ale ratuje Zachód i cały świat - powiedział jeden z uczestników demonstracji.

Joe Mulhall zapytany, jak wielki jest wpływ Stanów Zjednoczonych na sytuację w Wielkiej Brytanii, odpowiedział: "Kiedy skrajna prawica stanowi polityczny plankton, to co innego niż w sytuacji, gdy w Białym Domu zasiada Donald Trump, lider najpotężniejszego mocarstwa". - Teraz łatwo można mówić, że skoro tam się udało, my też możemy tak zrobić - wskazał.

- Skrajna prawica nie jest już czymś, co znajduje się na marginesie brytyjskiej polityki, czymś co irytuje prawicę. Ona stanowi siłę mającą realną szansę na przejęcie władzy w Wielkiej Brytanii - dodał.

Głosy, które dotąd pobrzmiewały na marginesie sceny politycznej, dziś przebijają się do głównego nurtu. To obecnie wąska, ale wyrazista grupa, która może zmienić polityczne oblicze Wielkiej Brytanii.

OGLĄDAJ: Wydanie z 19.06.2026
pc
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Źródło: CNN
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Tagi:
Wielka BrytaniaNigel FarageDonald Trump
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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