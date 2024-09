Skład północnokoreańskich rakiet zniszczony na zachodzie Rosji. "Słychać liczne eksplozje"

Sojusz Korei Północnej i Rosji

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy oskarżyli Koreę Północną o dostarczanie Rosji amunicji i pocisków na potrzeby wojny w Ukrainie. Minister obrony Korei Południowej Szin Won Sik ujawnił, że od czasu spotkania Kim-Putin we Władywostoku we wrześniu 2023 r. Seul wykrył co najmniej 10 tys. kontenerów wysyłanych z Korei Północnej do Rosji, które mogą pomieścić nawet 4,8 mln pocisków artyleryjskich podobnych do tych, których Putin użył podczas bombardowania Ukrainy.