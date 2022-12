Afera korupcyjna w PE. Media: długa lista podejrzanych, w aferę może być zamieszany Katar i "jeszcze jeden kraj"

Wśród podejrzanych europosłowie, sekretarze i delegaci

Luca Visentini to sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Został aresztowany, a następnie zwolniony przez belgijską policję. W aferę zamieszany jest też niezidentyfikowany asystent europosłanki Marii Areny. Biuro doradcy zostało przeszukane przez policję. Arena nie została przesłuchana, ale ustąpiła ze stanowiska przewodniczącej parlamentarnej podkomisji ds. praw człowieka .

Europoseł Mark Tarabella to z kolei wiceprzewodniczący delegacji PE ds. stosunków z Półwyspem Arabskim. Jego dom został przeszukany przez belgijską policję. Zawiesił swoje członkostwo w grupie Socjalistów i Demokratów.

"Spiegel": w aferę może być zamieszany Katar i jeszcze jeden kraj

Pier Antonio Panzeri to były włoski europoseł. Jest szefem organizacji pozarządowej Walcz z bezkarnością. W związku z aferą korupcyjną postawiono mu zarzuty. Przez włoską policję aresztowane zostały żona Panzeriego Maria Colleoni oraz jego córka Silvia Panzeri. Panzeri miał, zdaniem śledczych, odgrywać główną rolę w aferze. W mieszkaniu 67-latka znaleziono 600 tys. euro w gotówce - największą sumę, odkrytą do tej pory w trakcie przeszukań. Z dokumentów, do których dotarł "Spiegel" wynika, że Panzeri jest podejrzewany o lobbowanie w PE nie tylko na korzyść Kataru, ale także na rzecz Maroka.