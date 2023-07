W Singapurze ma dojść do pierwszej od prawie 20 lat egzekucji na kobiecie

W Singapurze ma dojść do pierwszego od prawie 20 lat wykonania kary śmierci na kobiecie. Saridewi Djamani została skazana w 2018 roku po tym, jak uznano ją za winną posiadania około 30 gramów heroiny.

Egzekucja jest zaplanowana na piątek. Jeśli do niej dojdzie, 45-letnia Djamani stanie się pierwszą pozbawioną w ten sposób życia kobietą w Singapurze od 2004 roku, kiedy Yen May Woen, 36-letnia fryzjerka, została powieszona za handel narkotykami. Według Transformative Justice Collective (TJC), organizacji działającej na rzecz zniesienia kary śmierci w tym kraju, w środę ma odbyć się też egzekucja Mohda Aziza bin Hussaina, 56-letniego Malaja z Singapuru. Został skazany na śmierć w 2018 roku po tym, jak został uznany za winnego handlu około 50 gramami heroiny - poinformowała organizacja.

W Singapurze obowiązują jedne z najsurowszych na świecie przepisów antynarkotykowych, które były wielokrotnie krytykowane - pisze "The Guardian".

Więzienie Changi, gdzie przebywa Saridewi Djamani HOW HWEE YOUNG/EPA/PAP

- Władz nie wzrusza fakt, że większość osób oczekujących na wykonanie kary śmierci pochodzi z marginesu społeczeństwa. Ludzie, którzy są w celi śmierci, są uważani za zbędnych zarówno przez bossów narkotykowych, jak i państwo. To nie jest coś, z czego Singapurczycy powinni być dumni - dodała.

Singapurskie władze utrzymują, że kara śmierci jest skutecznym środkiem odstraszającym od popełniania przestępstw związanych z narkotykami, zapewnia bezpieczeństwo i cieszy się szerokim poparciem opinii publicznej. Uważają również, że procesy sądowe prowadzące do wyroków śmierci są uczciwe.

- Nie ma dowodów na to, że kara śmierci ma wyjątkowy efekt odstraszający lub że ma jakikolwiek wpływ na zażywanie i dostępność narkotyków - powiedziała Chiara Sangiorgio, ekspert ds. kary śmierci w Amnesty International . - Kiedy kraje na całym świecie wycofują się z kary śmierci i wprowadzają reformę polityki antynarkotykowej, władze Singapuru nie robią ani jednego, ani drugiego - zauważyła.

Śmierć za przestępstwa narkotykowe

Aktywiści w Singapurze twierdzą, że do celi śmierci trafiają osoby, które po złożeniu apelacji od wyroku muszą bronić się same, ponieważ nie mają dostępu do prawników.