Handlarz narkotykami skazany na karę śmierci podczas wideokonferencji

Oskarżony o handel narkotykami 37-letni Malezyjczyk został skazany na karę śmierci przez powieszenie przez singapurski Sąd Najwyższy. Rozprawa odbyła się zdalnie przez internet. - To pierwszy wyrok śmierci ogłoszony w tym kraju na wideokonferencji – poinformowała agencja Reutera.

Skazany Punithan Genasan został uznany za współsprawcę sprzedaży co najmniej 28,5 kilograma heroiny w 2011 roku. Nie przyznawał się do winy. Obciążyły go zeznania dwóch kurierów narkotyków. Został zatrzymany w Malezji w 2016 roku, następnie przekazany singapurskim organom ścigania – podał dziennik "Straits Times".