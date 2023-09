Turystka "zaniemówiła", gdy zobaczyła rachunek w restauracji. Wezwała policję

Japońska turystka nie kryła oburzenia, gdy po zjedzeniu obiadu w singapurskiej restauracji na rachunku zobaczyła kwotę 1300 dolarów (ok. 5,6 tys. zł). Kobieta twierdzi, że obsługa nie poinformowała jej o rzeczywistej cenie zamówionego dania. Sprawa skończyła się wezwaniem policji do lokalu.

Sprawę opisał we wtorek portal Asia One. Pochodząca z Japonii turystka Junko Shinba wraz z rodziną odwiedziła restaurację Seafood Paradise w dzielnicy Clarke Quay w Singapurze. Pobyt w lokalu nie należał jednak do udanych - po zakończeniu posiłku otrzymali wyjątkowo wysoki rachunek.