Nagaenthran K. Dharmalingam stracony w Singapurze za przemyt heroiny

W 2009 roku Nagaenthran K. Dharmalingam, który miał wówczas 21 lat, został uznany przez singapurski sąd za winnego przemytu 43 g heroiny do tego położonego w Azji Południowo-Wschodniej państwa-miasta. Prawnicy mężczyzny bezskutecznie bronili go, argumentując, że jest osobą z niepełnosprawnością umysłową, a jego iloraz inteligencji wynosi 69, w związku z czym skazanie go na najwyższy wymiar kary oznacza łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego.