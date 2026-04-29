Świat Miał polizać słomkę i włożyć do dystrybutora. Nastolatkowi grożą nawet dwa lata więzienia Oprac. Ewa Żebrowska |

Singapur

Młody Francuz może mocno odczuć konsekwencje swojego wyczynu, który miał mieć miejsce w Singapurze. 18-latek, studiujący w tym kraju, rzekomo nagrał się podczas oblizywania słomki i wkładania jej z powrotem do dystrybutora ze świeżo wyciskanym sokiem pomarańczowym. Nagranie zatytułowane było "Miasto nie jest bezpieczne", a incydent miał miejsce 12 marca.

Nagranie z tego zdarzenia zostało opublikowane na Instagramie i - według relacji lokalnych mediów - szybko stało się wiralem - pisze "Le Monde". Według dziennika "The Straits Times" wywołało "zaniepokojenie" wśród internautów.

Singapur słynie z surowego prawa

27 kwietnia, po ponad miesiącu od zdarzenia, Francuz usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich to zakłócanie porządku publicznego, za co grozi kara trzech miesięcy pozbawienia wolności i grzywna, drugim jest "narażenie na stratę lub szkodę finansową" firmy obsługującej automat. Incydent wiązał się z wymianą wszystkich 500 słomek w dozowniku. Z aktu oskarżenia, na który powołuje się francuski dziennik wynika, że grozi za to nawet dwa lata więzienia i kara grzywny. Rozprawa zaplanowana jest na 22 maja.

Automat z sokiem

Singapur to wysokorozwinięte miasto-państwo, słynące z surowych przepisów. Dotkliwie karane jest m.in. przechodzenie przez ulicę poza pasami czy śmiecenie. Organizacje turystyczne przypominają zachodnim turystom, że całkowicie nielegalne jest tam również korzystanie z elektronicznych papierosów, czyli wapowanie. Już samo posiadanie e-papierosa może skutkować grzywną w wysokości 700 dolarów singapurskich (niemal 2 tys. zł). Palenie papierosów tradycyjnych dozwolone jest na wolnym powietrzu wyłącznie w oznaczonych lokalizacjach.

To nie pierwszy raz, kiedy gość z zagranicy może odczuć, czym są surowe singapurskie przepisy. Zdarzało się, że odczuwali to na własnej skórze. W 1993 roku Amerykanin Michael Fay został aresztowany za malowanie sprayem aut. Skazano go na cztery miesiące więzienia i chłostę, którą - po interwencji ówczesnego prezydenta USA - złagodzono z sześciu do czterech uderzeń.

Redagował AM