Kara śmierci za przemyt półtora kilograma marihuany. 36-latek został powieszony

W powodzi we włoskim regionie Emilia-Romania zginęły co najmniej trzy osoby - poinformowały w środę lokalne władze. Żeby się ratować, ludzie wchodzą na dachy swoich domów. - Zniszczenia są tak poważne, że Rawenna jest nie do poznania - powiedział burmistrz miasta Michele de Pascale.