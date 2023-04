Kara śmierci za przemyt kilograma marihuany. W środę 46-latek zostanie stracony

W Singapurze zostanie wykonana kara śmierci na 46-letnim mężczyźnie, skazanym za handel narkotykami. Tangaraju Suppiah według sądu miał koordynować przemyt marihuany z Malezji. Mężczyzna zarzutom tym zaprzecza, a aktywiści zwracają uwagę na słabość dowodów, na mocy których otrzymał wyrok.

46-letni Tangaraju Suppiah został skazany przez singapurski sąd za handel narkotykami w 2018 roku. Wymierzono mu za to karę śmierci, a egzekucja ma zostać wykonana w środę. Obrońcy praw człowieka twierdzą jednak, że wyrok zapadł na podstawie słabych dowodów, a rodzina mężczyzny utrzymuje, że jest on niewinny. W ostatnich dniach jego bliscy wraz z grupą aktywistów wysłali do prezydenta Singapuru Halimaha Yacoba listy, prosząc o jego ułaskawienie - podało BBC.

Tangaraju Suppiah według sądu koordynował przemyt marihuany

Według sądu Tangaraju "podżegał poprzez zaangażowanie się w spisek" do handlu narkotykami - dotyczyło to przemytu jednego kilograma marihuany z Malezji do Singapuru w 2013 roku. Choć nie został złapany "na gorącym uczynku", prokuratura twierdzi, że był odpowiedzialny za koordynację przemytu. Namierzyła bowiem dwa telefony, za pomocą których koordynowano przemyt, a których właścicielami był Tangaraju. Mężczyzna twierdził jednak, że jeden z telefonów zgubił, a właścicielem drugiego wcale nie był. Mimo to sąd przyznał rację prokuraturze, przez co 46-latkowi zgodnie z singapurskim prawem wymierzono karę śmierci.

Według aktywistów zajmujących się prawami człowieka, cytowanych przez m.in. BBC i "Guardiana", Tangaraju musiał samodzielnie się bronić przed zarzutami, ponieważ jego rodziny nie było stać na adwokata. Nie zapewniono mu także tłumacza, a policja przesłuchiwała go w języku angielskim, choć on sam posługiwał się językiem tamilskim (występującym m.in. w Azji Południowo-Wschodniej). Według Centralnego Biura ds. Narkotyków w Singapurze, Tangaraju miał "w pełni należny proces zgodnie z prawem i miał dostęp do obrońcy podczas całego procesu", a twierdzenie, że odmówiono mu dostępu do tłumacza, jest "nieprawdziwe".

W niedzielę w rozmowie z dziennikarzami członkowie rodziny mężczyzny przekazali, że mogli zobaczyć 46-latka w więzieniu zza szklanej szyby. - Dzielnie stawia temu czoła dla mojej matki, bo nie chce, aby się załamała - powiedziała jego siostrzenica Subhashini Ilango. - Psychicznie przygotował się na dzień, który ma nadejść. Czuje, że zaistniała wielka niesprawiedliwość i że zostanie stracony za coś, czego nie zrobił - dodała.

Bliscy mężczyzny przekazali też, że będą działać na rzecz reform w systemie prawnym Singapuru, nawet jeśli dojdzie do egzekucji Tangaraju. - Jeśli taka niesprawiedliwość może wydarzyć się mojemu bratu, nie chciałabym, aby wydarzyła się komukolwiek innemu, więc będę walczyć - podkreśliła siostra mężczyzny, Leela.

Prawo w Singapurze

Przy okazji sprawy Tangaraju media przypominają, że obowiązujące w Singapurze prawo dotyczące narkotyków jest wyjątkowo surowe. W zeszłym roku za przestępstwa związane z narkotykami wykonano karę śmierci na 11 osobach. Władze kraju utrzymują, że kara śmierci jest skutecznym środkiem odstraszającym od tego typu przestępstw i że jest popierana przez społeczeństwo.

Aktywiści zwracają natomiast uwagę, że znalezienie w Singapurze prawnika, który podjąłby się prowadzenia sprawy, w której możliwym wyrokiem jest kara śmierci, jest wyjątkowo trudne. Według "Guardiana" w ciągu ostatniego roku w łącznie czterech sprawach, z których jedna obejmowała 24 skazańców, oskarżeni musieli bronić się przed sądem samodzielnie. Kirsten Han z organizacji Transformative Justice Collective twierdzi, że coraz częściej dochodzi do przypadków, w których prawnicy oskarżani są o nadużywanie procesu sądowego lub muszą ponosić koszty finansowe przegranych spraw.

Autor:pb//az

Źródło: BBC, Guardian