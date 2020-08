Elektroniczne bransoletki dla przybywających z zagranicy

Rząd Singapuru ogłosił, że osoby przybywające do kraju będą musiały przez 14 dni nosić elektroniczne bransoletki. Powiadomią one władze w przypadku opuszczenia miejsca obowiązkowej kwarantanny związanej z pandemią COVID-19.

Nowe zarządzenie singapurskiego rządu, nakazującego noszenie elektronicznych bransoletek na czas 14-dniowej kwarantanny, dotyczy zarówno obywateli tego azjatyckiego kraju, jak i cudzoziemców - takim osobom nie wolno opuszczać miejsca pobytu, nawet w celu zakupu jedzenia i innych produktów. Do tej pory, by zagwarantować przestrzeganie zasad, władze Singapuru wysyłały do osób na kwarantannie wiadomości tekstowe, dzwoniły do nich telefonicznie i przez łącza wideo, a także odwiedzały je w domach – przypomina dziennik "Straits Times".