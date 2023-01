Siły USA i Izraela rozpoczęły wielkie manewry

Manewry nie są związane z żadnym konkretnym zagrożeniem, ale mogą dać do zrozumienia przeciwnikom takim jak Iran, że wojna w Ukrainie nie rozprasza Waszyngtonu na tyle, by uniemożliwić mu zmobilizowanie dużych sił wojskowych - informuje portal NBC, powołując się na wysokiej rangi urzędnika resortu obrony.

Iran, Chiny i Rosja zwrócą uwagę

- Podejrzewam, że Iran zwróci na to uwagę, Chiny zwrócą na to uwagę, Rosja zwróci na to uwagę, inni ludzie zwrócą na to uwagę - powiedział cytowany przez NBC urzędnik.