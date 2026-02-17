Rosjanie bez Starlinków. "Widzimy ich wielkie talerze. Łatwiej je trafić"

Prowojenni rosyjscy blogerzy nie lubią przyznawać się do problemów swojej armii, ale tym razem najwyraźniej puściły im nerwy. Piszą o "chaosie", który wybuchł po zablokowaniu Rosjanom terminali Starlink. - Zaczęli używać swoich wielkich talerzy satelitarnych. Łatwiej je teraz namierzyć i trafić - mówi TVN24+ ukraiński podpułkownik Serhij Ohorodnyk. Artykuł dostępny w subskrypcji
Starlink to należąca do firmy SpaceX Elona Muska największa sieć ziemskich satelitów, tworzących system telekomunikacyjny. Ukraińcy korzystają z przenośnych terminali Starlink od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Na froncie odgrywają one kluczową rolę: umożliwiają wymianę informacji między oddziałami, utrzymywanie kontaktów z dowództwem, koordynację działań bojowych.