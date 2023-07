Siły powietrzne USA: rosyjski myśliwiec uszkodził amerykańskiego drona. Opublikowano nagranie

Jak podał w oświadczeniu dowódca AFCENT gen. Alex Grynkewich, do zdarzenia doszło w niedzielę rano nad Syrią. Rosyjski myśliwiec podleciał niebezpiecznie blisko do MQ-9, po czym będąc kilka metrów nad nim, wyrzucił z siebie flary. Jedna z nich uderzyła w amerykańską maszynę i poważnie uszkodziła jej śmigło. Mimo to pilotom udało się sprowadzić drona do bazy.