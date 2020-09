Nowe informacje o stanie zdrowia Berlusconiego. Lekarz tłumaczy, czemu były premier trafił do szpitala

Alberto Zangrillo, lekarz Silvio Berlusconiego, który w czwartek trafił do szpitala po zakażeniu koronawirusem, poinformował, że stan byłego premiera Włoch jest stabilny. - To budzi ostrożny, ale uzasadniony optymizm - dodał. Zapewnił, że pobyt byłego szefa rządu w szpitalu to "środek zapobiegawczy", ze względu na jego wiek i poprzednie problemy zdrowotne.