Berlusconi w szpitalu w Monako. Problemy z sercem

Alberto Zangrillo poinformował, że w poniedziałek został pilnie wezwany do przebywającego na południu Francji byłego premiera Silvia Berlusconiego. W związku z nieregularnym biciem serca pacjenta zdecydował o przetransportowaniu go do szpitala kardiologicznego w Monako. Jak wyjaśnił lekarz, w jego ocenie nie było rozsądne przewożenie go do Włoch, co oznaczałoby dodatkowe 15 kilometrów transportu.