W Mediolanie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Berlusconiego

O godzinie 15 w katedrze w Mediolanie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, który zmarł w poniedziałek w wieku 86 lat. Środa jest we Włoszech dniem żałoby narodowej. Na placu przed katedrą, na Piazza Duomo, zgromadziły się tłumy, które towarzyszą byłemu premierowi Włoch w jego ostatniej drodze.

Do mediolańskiej katedry - Duomo, przybyło około dwóch tysięcy osób. Na mszy obecni są między innymi prezydent Włoch Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni, wicepremierzy Antonio Tajani i Matteo Salvini oraz wielu ministrów i polityków różnych opcji, wśród nich byli premierzy: Mario Draghi, Mario Monti i Matteo Renzi.

Wśród obecnych są także prezydent Iraku Abdul Latif Raszid, premier Węgier Viktor Orban i unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Mszy przewodniczy arcybiskup metropolita Mediolanu Mario Delpini.

Po godzinie 15 do mediolańskiej katedry wprowadzono trumnę z ciałem Berlusconiego. Zebrany wewnątrz tłum uhonorował byłego premiera oklaskami.

Wprowadzenie trumny do katedry w Mediolanie

Liczne wieńce przed katedrą

Premier Giorgia Meloni wspomina Berlusconiego

"Berlusconi nie dopuścił do tego, by komuniści przejęli władzę we Włoszech kilka lat po upadku Związku Radzieckiego, który usankcjonował koniec komunizmu w Europie" - stwierdziła Meloni, przywołując 1994 rok, gdy magnat finansowy i telewizyjny rozpoczął działalność polityczną i po wygranych wyborach powołał swój pierwszy rząd.