Trzykrotny premier, skandalista, przyjaciel Putina. Kim był Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, były trzykrotny premier Włoch i twórca imperium medialnego Mediaset, nie żyje. Polityk zmarł w wieku 86 lat w Mediolanie. W ostatnich tygodniach jego życia poinformowano, że cierpiał na białaczkę.

5 kwietnia Silvio Berlusconi trafił na oddział intensywnej terapii szpitala San Raffaele w Mediolanie z podejrzeniem zapalenia płuc. Następnego dnia media poinformowały, że wykryto u niego białaczkę. Był trzykrotnym premierem Włoch w latach 1994-1995, 2001-2006 i 2008-2011, a także twórcą partii politycznej Forza Italia oraz koncernu medialnego Mediaset.

Silvio Berlusconi opuścił szpital po 45 dniach. PAP/EPA/MATTEO BAZZI

Silvio Berlusconi - kim był?

Silvio Berlusconi urodził się 29 września 1936 roku w Mediolanie. Po skończeniu nauki w szkole średniej rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Mediolańskim. W trakcie nauki zaczął zawodowo zajmować się śpiewem na imprezach towarzyskich oraz na rejsach wycieczkowych po Morzu Śródziemnym. Studia ukończył w 1961 roku, po czym założył firmę budowlaną Edilnord, dzięki czemu zdobył uznanie w rodzinnych okolicach jako deweloper. Działalność w branży nieruchomości sprawiła, że znacznie się wzbogacił.

Dekadę później Berlusconi rozpoczął działalność w mediach. W 1974 roku założył telewizję kablową Telemilano, która rozrosła się w największe włoskie imperium medialne Mediaset kontrolujące trzy największe prywatne stacje telewizyjne w kraju. Posiadane przez siebie inwestycje Berlusconi zgromadził w ramach wielkiego rodzinnego holdingu Fininvest, który kontroluje ponad 150 firm zajmujących się działalnością w m.in. branży finansowej, wydawniczej, kulturalnej i handlu.

Silvio Berlusconi był miliarderem notowanym na liście najbogatszych ludzi świata, jego majątek w kwietniu 2023 roku wyceniano na ponad 7 miliardów dolarów. W latach 1986-2017 był właścicielem drużyny piłkarskiej AC Milan.

Berlusconi miał pięcioro dzieci. To Marina, Barbara, Pier Silvio, Eleonora i Luigi. Jego młodsze rodzeństwo to siostra Maria Francesca Antonietta i brat Paolo.

Silvio Berlusconi w polityce

W 1993 roku Silvio Berlusconi założył partię polityczną Forza Italia, a rok później po raz pierwszy został premierem Włoch, stając na czele koalicji z Sojuszem Narodowym i Ligą Północną. Po utracie fotela premiera Berlusconi utrzymywał mandat poselski, był także eurodeputowanym w latach 1999-2001. W latach 2001-2006 powrócił do władzy na czele tej samej koalicji, po raz trzeci zaś został premierem w 2008 roku. Do dymisji podał się trzy lata później w związku z utratą większości parlamentarnej. W kolejnych latach był m.in. dwukrotnie wybierany do włoskiego Senatu, a w 2019 roku także ponownie do Parlamentu Europejskiego.

W październiku 2022 roku zaprzysiężony został nowy rząd Włoch na czele z premier Giorgią Meloni, a Forza Italia Berlusconiego weszła w skład koalicji rządzącej wraz z partią Bracia Włosi i Ligą.

Giorgia Meloni i Silvio Berlusconi, październik 2022 roku facebook.com/SilvioBerlusconi

Silvio Berlusconi - kontrowersje

Kariera Silvio Berlusconiego naznaczona była wieloma oskarżeniami i postępowaniami sądowymi. W 2013 roku został skazany za przestępstwa podatkowe na więzienie i dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Jednak później został uniewinniony w postępowaniu apelacyjnym. W tym samym roku oskarżono go również o przekupienie świadka za kłamstwo w procesie, w którym oskarżono polityka o korzystanie z usług 17-letniej prostytutki. Od zarzutu przekupstwa Silvio Berlusconi został uniewinniony w listopadzie 2022 roku.

Bunga bunga i zarzuty korzystania z prostytucji nieletnich

Zarzuty korzystania z prostytucji nieletnich oraz nadużycia władzy pojawiły się, gdy na jaw wyszły informacje o imprezach, znanych jako "bunga bunga", które polityk miał organizować w swojej rezydencji do 2010 roku. Były to imprezy o charakterze erotycznym, w których uczestniczyły młode kobiety.

Berlusconi nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. Proces w tej sprawie rozpoczął się w 2011 roku. Rok później przed sądem w Mediolanie Berlusconi stwierdził, że wyrażenie "bunga bunga" było tylko "żartem" opisującym zabawy w jego domu i nigdy nie dochodziło tam do "scen natury seksualnej". Opisując spotkania z udziałem młodych kobiet w rezydencji wyjaśniał: "Były to kolacje w wielkiej jadalni, gdzie ja siedziałem pośrodku stołu i koncentrowałem na sobie uwagę śpiewając, mówiąc o sporcie, polityce i o plotkach".

W 2015 roku prokuratura oskarżyła Berlusconiego o to, że za milczenie w sprawie imprez zapłacił kobietom co najmniej 10 mln euro, aby nie ponieść odpowiedzialności, a łącznie miał przekupić 34 osoby, które oskarżono o składanie fałszywych zeznań. W lutym 2023 roku sąd uniewinnił go od zarzutu przekupywania świadków.

Berlusconi i przyjaźń z Putinem

Silvio Berlusconi słynął także z przyjaźni z Władimirem Putinem i chwalił się, że świętuje z nim jego urodziny. W lutym 2023 roku z kolei krytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc, że "nie pojechałby nigdy na rozmowę z Zełenskim, bo obserwujemy niszczenie jego kraju i masakrę jego żołnierzy oraz obywateli".

Silvio Berlusconi i Władimir Putin w 2015 roku PAP/EPA

