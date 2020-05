"Byłam silna, wytrwałam". Włoska wolontariuszka uwolniona po półtora roku

Silvia Romano, 25-letnia wolontariuszka, którą porwano w Kenii w listopadzie 2018 roku, została uwolniona - ogłosiły w sobotę władze Włoch. Kobieta odzyskała wolność podczas operacji sił specjalnych w okolicach stolicy Somalii, Mogadiszu. "Byłam silna, wytrwałam. Czuję się dobrze i nie mogę doczekać się powrotu do Włoch" - cytują uratowaną włoskie media.

"Byłam silna, wytrwałam. Czuję się dobrze i nie mogę doczekać się powrotu do Włoch" - to pierwsze słowa 25-letniej Romano, przytoczone przez włoskie media. O jej uwolnieniu poinformował na Twitterze premier Giuseppe Conte, który podziękował "kobietom i mężczyznom ze służb wywiadu". "Silvia, czekamy na Ciebie we Włoszech" - dodał.