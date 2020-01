Silny wiatr obalił mur Trumpa

Silny wiatr przewrócił we wtorek w nocy fragment stalowego muru oddzielający kalifornijskie miasto El Centro od meksykańskiego miasta Mexicali w stanie Kalifornia Dolna Południowa. Jak podają lokalne media, zniszczeniu uległ odcinek bariery liczący około 40 metrów długości i 9 metrów wysokości. Powodem mógł być fakt, że na świeżo położonym fragmencie ogrodzenia nie zastygł beton, w którym mocowano stalowe panele.

Według danych amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic z grudnia 2019 roku administracja Donalda Trumpa zbudowała na razie blisko 160 kilometrów nowego muru granicznego, zastępując funkcjonujące do tej pory ogrodzenie. Biały Dom do listopadowych wyborów prezydenckich, podczas których Trump będzie zabiegał o wybór na drugą czteroletnią kadencję, zamierza ukończyć budowę bądź naprawy istniejących już odcinków muru o łącznej długości od 644 do 724 kilometrów.