Sierra Leone wprowadza ustawę o równouprawnieniu płci i upodmiotowieniu kobiet

Prezydent Sierra Leone, Julius Maada Bio, podpisał ustawę gwarantującą kobietom co najmniej 30 procent stanowisk w rządzie, władzach spółek państwowych i sektora prywatnego, z zachowaniem równego wynagrodzenia. Reforma określana jest jako przełomowy moment dla równości płci w tym ośmiomilionowym afrykańskim kraju.

Podpisana przez prezydenta Sierra Leone ustawa o równouprawnieniu płci i upodmiotowieniu kobiet stanowi, że kobiety muszą zajmować co najmniej 30 procent wybieranych i mianowanych stanowisk w rządzie oraz 30 procent stanowisk decyzyjnych w organach publicznych i prywatnych spółek.

Obecnie tylko 12 procent parlamentarzystów i 17 procent ministrów to kobiety. – Przyszłość Sierra Leone należy do kobiet – powiedział przed podpisaniem ustawy prezydent Julius Maada Bio. - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ułatwić terminowe, pełne i bezwarunkowe włączenie kobiet w nasze życie narodowe, zarządzenie i rozwój – dodał.