"Niedoceniana strona osobowości Putina". Dlaczego Szojgu jeszcze nie stracił stanowiska

Liczba zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie zbliża się do 200 tysięcy, pojawiają się liczne głosy krytyki o złej organizacji rosyjskiej armii i trawiącej ją korupcji. A mimo to Siergiej Szojgu, jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina, od ponad dekady jest ministrem obrony Rosji. Według zachodnich obserwatorów jest kilka powodów, dla których 67-latek zachowuje swoje stanowisko - między innymi to, że jest bardzo lojalny, a - jak mówi jeden z ekspertów - "w wewnętrznym kręgu Putina lojalność zawsze przebija kompetencje".