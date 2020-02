Ławrow: działania NATO dość prowokacyjne

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow nazwał "bezprecedensowymi" plany NATO dotyczące - jak to określił - "zbliżania się do granic" Rosji i "wciągania do manewrów" Sojuszu krajów neutralnych. Minister mówił o tym po rozmowach w Moskwie z szefową dyplomacji Szwecji Ann Linde.