Siergiej Ławrow staje w obronie Stalina i mówi o atakach na "rosyjską przeszłość"

Szef rosyjskiej dyplomacji wypowiedział się na ten temat w Wołgogradzie, w czasie poniedziałkowego spotkania z kombatantami II wojny światowej. - Napadanie na Stalina jako na głównego zbrodniarza, wrzucanie do jednego worka wszystkiego, co zrobił w okresie przedwojennym, podczas wojny i po niej - jest właśnie częścią ataku na naszą przeszłość, na wyniki II wojny światowej - powiedział Ławrow.

Jak przypomina niezależne Radio Swoboda, radziecki dyktator w czasach II wojny światowej był naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Ławrow - jak przypomniał rozgłośnia, "numer 2" na liście rządzącej Jednej Rosji we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej, nie odniósł się w swoim wystąpieniu bezpośrednio do represji stalinowskich i nie wygłosił żadnej ich oceny.