Świat Siergiej Iwanow nie żyje. Był bliskim współpracownikiem Putina Oprac. Adrian Wróbel |

Siergiej Iwanow (nagranie z 02.04.2013) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAVEL GOLOVKIN/EPA/PAP

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Siergiej Iwanow miał 73 lata. Przyczyny jego śmierci nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości.

W czasach ZSRR był funkcjonariuszem KGB, następnie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W 2001 roku Władimir Putin powołał go na stanowisko ministra obrony Rosji. Funkcję tę pełnił do 2007 roku.

Bliski współpracownik Putina

W latach 2011-2016 Iwanow był szefem administracji przywódcy Federacji Rosyjskiej. Był uważany za jednego z najbliższych współpracowników Putina oraz lidera tzw. siłowników, czyli stronnictwa skupiającego osoby w centralnym aparacie władzy, wywodzące się z kręgów wojska i służb specjalnych. W ostatnich latach zajmował się sprawami związanymi z ekologią i sportem.

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