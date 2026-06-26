Siergiej Iwanow nie żyje. Był bliskim współpracownikiem Putina
Siergiej Iwanow miał 73 lata. Przyczyny jego śmierci nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości.
W czasach ZSRR był funkcjonariuszem KGB, następnie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W 2001 roku Władimir Putin powołał go na stanowisko ministra obrony Rosji. Funkcję tę pełnił do 2007 roku.
Bliski współpracownik Putina
W latach 2011-2016 Iwanow był szefem administracji przywódcy Federacji Rosyjskiej. Był uważany za jednego z najbliższych współpracowników Putina oraz lidera tzw. siłowników, czyli stronnictwa skupiającego osoby w centralnym aparacie władzy, wywodzące się z kręgów wojska i służb specjalnych. W ostatnich latach zajmował się sprawami związanymi z ekologią i sportem.
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Źródło: PAP