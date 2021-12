Siedemnasta doroczna konferencja Putina. O "piłce po stronie NATO"

Rosja chce uniknąć konfliktu z Ukrainą i Zachodem, ale oczekuje "natychmiastowej" reakcji Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w sprawie żądanych przez Kreml "gwarancji bezpieczeństwa" - to jeden z wątków, które poruszył prezydent Władimir Putin w czasie dorocznej konferencji prasowej.

Ukraina znalazła się w centrum gwałtownych napięć między Rosją a Zachodem po tym, kiedy Stany Zjednoczone i Kijów oskarżyły Rosję o rozważenie nowej inwazji na jej południowego sąsiada, czemu Moskwa zaprzecza. Zapytany o ryzyko konfliktu Putin odpowiedział, że "to nie jest nasz wybór, nie chcemy tego".

Piłka jest po stronie NATO

Prezydent Rosji stwierdził, że Rosja "dała jasno do zrozumienia, iż jakikolwiek ruch NATO na wschód jest niedopuszczalny". Jego zdaniem "Stany Zjednoczone rozmieszczają systemy rakietowe niedaleko naszych domów, na naszych gankach". - Powiedzieliśmy, ani kroku na wschód. Taka była gwarancja NATO w 1990 roku. I co się z tym stało? Oszukali nas - oświadczył, dodając: - Piłka jest po ich stronie, muszą nam coś odpowiedzieć.

Rosja odrzuca zarzuty, że może przygotowywać inwazję na Ukrainę mimo zgromadzonych w pobliżu jej granic dziesiątkach tysięcy żołnierzy. Putin oskarżył też Ukrainę o łamanie porozumień pokojowych w sprawie Donbasu zawartych w Mińsku 2015 roku, a także o to, że nie prowadzi rozmów z przedstawicielami separatystycznych republik w Doniecku i Ługańsku.

Dał też do zrozumienia, że ​​nie postrzega prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jako partnera do negocjacji, zarzucając mu, że "ulega wpływom radykalnych sił nacjonalistycznych". Agencja Reutera przypomniała wcześniejszy komunikat ukraińskiego MSZ, które stwierdziło, że Kijów wykonał "tytaniczną pracę", aby doprowadzić do nowego porozumienia o zawieszeniu broni w Donbasie.