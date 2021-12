Andrzej Duda "pod wrażeniem odwagi Białorusinów". Cichanouska: Polacy znają cenę tej walki jak nikt inny

Cichanouska dziękuje Dudzie

Prezydent Andrzej Duda napisał we wtorek na Twitterze, że wyraża solidarność ze wszystkimi więźniami politycznymi reżimu Alaksandra Łukaszenki, w tym Siarhiejem Cichanouskim. "Jestem pod wrażeniem odwagi Białorusinów, których walka podobna jest do naszej walki z reżimem komunistycznym" – dodał prezydent we wpisie w języku białoruskim.

Rau: ten haniebny wyrok nie może pozostać bez konsekwencji

Cichanouska podziękowała także ministrowi spraw zagranicznych Zbigniewowi Rauowi, który również odniósł się do wyroków dla białoruskich opozycjonistów. "Niewinni ludzie, którzy chcą dobrego życia dla swojego narodu, traktowani są jak niebezpieczni przestępcy. To pogarda dla godności człowieka. Pogarda dla narodu białoruskiego. Ten haniebny wyrok nie może pozostać bez konsekwencji dla władz w Mińsku. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by więźniowie polityczni zostali uwolnieni" – napisał szef polskiej dyplomacji.