"Prosta, ale zabójcza". Z takiej broni zginął Shinzo Abe

Były premier Shinzo Abe został postrzelony z bliskiej odległości podczas przemówienia przed dworcem kolejowym w zachodniej prefekturze Nara około południa w piątek, przed niedzielnymi wyborami do izby wyższej. Sprawca podszedł do byłego szefa japońskiego rządu od tyłu i oddał dwa strzały. Ranny polityk został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego śmierć.