Długie kolejki żałobników. Japonia żegna Shinzo Abego

- Mieliśmy poczucie bezpieczeństwa, gdy był premierem odpowiedzialnym za kraj - powiedziała kobieta, cytowana przez agencję Reutera. - Naprawdę go wspierałam, więc jest to duże nieszczęście - dodała.

Żałobna procesja obejmie polityczne serce stolicy - Nagatacho, w tym takie miejsca, jak budynek parlamentu, do którego Abe wszedł jako młody ustawodawca w 1993 roku, oraz biuro, z którego kierował narodem w dwóch kadencjach jako premier.

Jak podał Reuters, w poniedziałek sekretarz stanu USA Antony Blinken zatrzymał się w Tokio na krótko w drodze do Stanów Zjednoczonych z Azji Południowo-Wschodniej, aby złożyć wyrazy szacunku zmarłemu. Sekretarz skarbu USA Janet Yellen i wiceprezydent Tajwanu William Lai , składający prywatną wizytę jako przyjaciel rodziny, również dołączyli do żałobników - dodała agencja.

Zabójstwo Shinzo Abego

Były premier Shinzo Abe został postrzelony z bliskiej odległości podczas przemówienia przed dworcem kolejowym w zachodniej prefekturze Nara około południa w piątek, przed niedzielnymi wyborami do izby wyższej. Sprawca podszedł do byłego szefa japońskiego rządu od tyłu i oddał dwa strzały. Ranny polityk został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego śmierć.