Premier Japonii odchodzi z powodu choroby

Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił zamiar ustąpienia z urzędu z powodu problemów zdrowotnych. Szef rządu ma pozostać na stanowisku do wybrania nowego premiera.

Szef rządu mówił, że jego zdaniem obecnie jest właściwy czas, aby ustąpić, ponieważ rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 spowolniło, a on był w stanie opracować nowe środki przeciwko wirusowi, w tym zwiększyć wydajność testowania do 200 tysięcy dziennie. Abe nie wskazał pełniącego obowiązki premiera i będzie pracował do czasu wyboru następcy.