Zamach na byłego premiera Japonii. Shinzo Abe nie żyje

Lekarzom nie udało się uratować życia byłego premiera Japonii Shinzo Abego. Informację o śmierci polityka podała rządząca krajem Partia Liberalno-Demokratyczna oraz lekarze. Były szef japońskiego rządu został kilka godzin wcześniej postrzelony z broni palnej w trakcie wystąpienia w miejscowości Nara, położonej 20 kilometrów od Kioto. Zgromadzeni na miejscu świadkowie usłyszeli dwa strzały. Zamachowiec został zatrzymany.

O śmierci 67-letniego byłego premiera Japonii Shinzo Abego poinformował w piątek przed godziną 18 czasu lokalnego (godziną 11 czasu polskiego) publiczny nadawca NHK, powołując się na urzędników. Następnie informację potwierdziła Partia Liberalno-Demokratyczna.

Śmierć polityka potwierdził także dyrektor szpitala przy prefekturalnym Uniwersytecie Medycznym w Narze, gdzie trafił Abe. Przekazał, że były premier "obficie krwawił", a kula, która go trafiła, dotarła "wystarczająco głęboko, by dosięgnąć jego serca". - Niestety, nie mogliśmy go uratować - powiedział dyrektor placówki.

Abe trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany około godziny 11.30 (czasu lokalnego, 4.30 polskiego czasu) w trakcie wiecu wyborczego przed stacją kolejową Yamato-Saidaiji w mieście Nara w zachodniej Japonii. Agencja Zarządzania Pożarami i Katastrofami (FDMA), działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Komunikacji potwierdziła, że były szef rządu został postrzelony w prawą część szyi.

Wcześniej NHK powołując się na informacje policji, informował, że Abe został postrzelony od tyłu. Według telewizji TBS pocisk trafił byłego premiera w lewą część klatki piersiowej i szyję. Japońska agencja prasowa Kyodo informowała, że po ataku polityk był nieprzytomny. BBC z kolei podało, że pierwszy ze strzałów był niecelny, a drugi trafił byłego szefa japońskiego rządu od tyłu.

NHK - powołując się na ratowników - przekazał, że były szef japońskiego rządu trafił do szpitala "bez oznak życia". Media podawały informację, że były premier krwawił.

Agencja Reutera - powołując się na informacje lokalnych mediów - przekazała, że tuż przed tym, jak były premier upadł, słychać było dwa strzały z broni palnej. Podejrzany mężczyzna, mieszkaniec Nary w wieku 41 lat, został zatrzymany. Został zidentyfikowany jako Tetsuya Yamagami.

Według informacji podanych przez publicznego japońskiego nadawcę NHK do zamachu użyto broni nieprofesjonalnej, domowej produkcji.

Przemówienie byłego premiera Shinzo Abe. Nagranie z momentu ataku Reuters

Kim był Shinzo Abe

Shinzo Abe był synem byłego japońskiego ministra spraw zagranicznych Shintaro Abe i wnukiem Nobusuke Kishiego, premiera Japonii w latach 1957-1960. Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Seikei w Musashino.

Był premierem Japonii w latach 2006-2007, a później w latach 2012-2020 i w tym czasie pełnił również rolę przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej. Funkcję szefa japońskiego rządu pełnił najdłużej w historii kraju.

28 sierpnia 2020 roku ogłosił, że z powodów zdrowotnych rezygnuje ze stanowiska premiera. Jego następcą został Yoshihide Suga, który sprawował urząd trochę ponad rok. Od października 2021 funkcję sprawuje Fumio Kishida.

Przez ten czas Abe nie usunął się w polityczny cień. W ciągu tych dwóch lat wykazywał się aktywnością i regularnie pojawiał się w mediach komentując bieżące sprawy. W Narze pojawił się, aby wesprzeć kandydatów Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) przed niedzielnymi wyborami. Potem planował udać się do Kioto, a następnie do sąsiedniej do Tokio prefektury Saitama.

Abe przeprowadził w swoim kraju zdecydowane reformy, aby zakończyć trwającą niemal dwie dekady okres stagflacji (stagnacji gospodarczej połączonej z deflacją). Stały spadek poziomu cen skutkował wtedy między innymi zmniejszoną opłacalnością produkcji i w efekcie recesją gospodarki. Rząd postanowił rozruszać gospodarkę, zwiększając wydatki, drukując pieniądze i wprowadzając reformy strukturalne między innymi na rynku pracy. Taka polityka rządu nazwana została - od nazwiska byłego już premiera - Abenomiką.

Były premier chciał także poprawić sytuację wokół dyskryminacji kobiet w Japonii. W trakcie jego rządów spopularyzowano określenie "womenomics" - wzięte od tytułu książki o roli kobiet w biznesie, czyli kobietonomii, mające podkreślać kluczowe znaczenie aktywizacji zawodowej kobiet w pokonaniu japońskiego kryzysu gospodarczego. Abe jednak poległ na tym froncie - za jego rządów - w rankingu równouprawnienia tworzonym przez World Economic Forum - Japonia spadła z 98. na 114. miejsce. Abe przyczynił się mimo to do wzrostu aktywności zawodowej Japonek, choć dotyczyło to w znacznej większości prac nisko opłacanych lub dorywczych.

Abe utrzymywał bliskie relacje z Waszyngtonem, zwłaszcza z byłym prezydentem Donaldem Trumpem.

