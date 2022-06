Kulisy rozstania Shakiry i Gerarda Pique. Doniesienia o wyprowadzce, niewierności i epizodzie z karetką

Rozstanie Shakiry i piłkarza Barcelony Gerarda Pique odbiło się szerokim echem w celebryckim świecie i rozpaliło zainteresowanie wielu mediów. Nie zabrakło doniesień o okolicznościach rozpadu ich związku, w tym o rzekomej zdradzie gwiazdy sportu i wyprowadzce Pique do osobnego mieszkania. Media rozpisywały się także na temat ambulansu widzianego pod domem piosenkarki.

Jako pierwszy o kryzysie w związku jednej z najbardziej znanych par show biznesu poinformował dziennikarz "El Periodico" Emilio Perez de Rozas. We wtorek podał, że Gerard Pique przeniósł się do swojego dawnego mieszkania przy ulicy Muntaner w Barcelonie. Piłkarz miał również imprezować nocami ze swoim kolegą z drużyny Rickym Puigiem. Dzień później pojawiła się również informacja, że obrońca hiszpańskiego klubu miał zdradzić Shakirę, a ta przyłapać go na niewierności.