20-latka wśród ofiar tragedii w Seulu. Do Korei pojechała na wymianę studencką

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę w imprezowej dzielnicy Itaewon, gdzie dziesiątki tysięcy osób bawiły się z okazji Halloween. W wąskiej uliczce pełnej barów i klubów wybuchła panika, a ludzie zaczęli tratować się nawzajem , wielu z nich się udusiło. Do tej pory władze potwierdziły śmierć 154 osób, większość z nich to dwudziestokilkulatkowie. Wśród ofiar jest 26 obcokrajowców, m.in. z Chin, Japonii, Australii, Francji, Norwegii, Austrii czy USA.

Tragedia w Seulu - Amerykanka wśród ofiar

Jedna ze zmarłych obywateli Stanów Zjednoczonych to 20-letnia Anne Gieske. O tym, że to ona zginęła w Seulu, poinformowała w niedzielę jej uczelnia, University of Kentucky. "Jesteśmy w kontakcie z jej rodziną i zapewnimy jej maksymalne wsparcie - teraz i w nadchodzących dniach - w momencie, gdy musi zmagać się z nieopisaną stratą. Jesteśmy również do dyspozycji wszystkich członków naszej społeczności, którzy znali ją i kochali" - podkreślono we wpisie opublikowanym na twitterowym profilu uczelni.