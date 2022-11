Ubrania, buty, okulary, halloweenowe maski. Pogrążone w żałobie rodziny szukają rzeczy ofiar tragedii w Seulu

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę, w imprezowej dzielnicy Seulu Itaewon, gdzie dziesiątki tysięcy osób bawiły się z okazji Halloween. Panika wybuchła w wąskiej uliczce prowadzącej do zagłębia klubowo-barowego. Stłoczeni w niej ludzie zaczęli tratować się nawzajem. Zginęło 156 osób, kilkaset zostało rannych. Większość ofiar to dwudziestokilkulatkowie. Jest wśród nich wielu obcokrajowców, m.in. z Chin , Japonii, Australii , Francji, Norwegii , Austrii i USA .

Seul. Identyfikacja rzeczy ofiar

We wtorek, w jednej z sal gimnastycznych w Seulu, policja wystawiła rzeczy znalezione na miejscu tragedii, w większości należące do ofiar. Na zdjęciach widać pogrupowane kategoriami przedmioty - buty, ubrania, okulary, akcesoria, rzeczy osobiste. Wśród zabezpieczonych przez policję rzeczy są również halloweenowe gadżety, które miało przy sobie wielu zmarłych, m.in. maski.

Portal wspomina o kobiecie w średnim wieku, która przyszła do sali gimnastycznej wraz z mężem, rozpłakała się i upadła na podłogę na widok znajomych, wysokich, sięgających do kolan butów. Stały w rzędzie obuwia popularnego wśród młodych osób - głównie trampek i sneakersów. Inna kobieta, z gipsem na ręku, przyszła szukać swojego buta. Zgubiła go, gdy w dzielnicy Itaewon wybuchła panika. Była wtedy w feralnej alejce, stała obok jednego z barów. Jak przekazała CNN, w pewnym momencie zemdlała z niedotlenienia i "myślała, że jest martwa, ale usłyszała obcokrajowca mówiącego jej, by się obudziła". Później udało jej się dotrwać do momentu, gdy tłum nieco się rozrzedził i dotarli do niej ratownicy.