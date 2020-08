Amerykańskie media o Bitwie Warszawskiej: sto lat temu Polacy powstrzymali marsz bolszewików na Zachód

"W Bitwie Warszawskiej oddziały polskie marszałka Józefa Piłsudskiego pokonały nacierającą Armię Czerwoną. Bitwie przypisuje się powstrzymanie marszu bolszewików na Zachód, co pozostaje źródłem ogromnej dumy narodowej w Polsce" – podkreśliła telewizja ABC News. "Washington Examiner" wspomniał z kolei jednego z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej - hollywoodzkiego producenta Meriana C. Coopera.

Amerykańska telewizja nawiązała do wizyty sekretarza obrony USA Mike'a Pompeo w Warszawie. Uczestniczył on z prezydentem Andrzejem Dudą i innymi przywódcami RP w ceremonii przy Grobie Nieznanego Żołnierza, aby uczcić stulecie przełomowego zwycięstwa Polski nad bolszewikami w 1920 roku.

"Przypomnienie długu Zachodu wobec słabszego narodu"

Artykuł dla "New York Post" napisał poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. Zaznaczył w nim, że niezależnie od tragicznej historii Polski, kraj ten ma także wspaniałe momenty i do najwspanialszych z nich zalicza właśnie Bitwę Warszawską.