Lider opozycji oskarżony o czary. Mówi o "politycznym przedstawieniu"

Policja podała, że sprawa Patricka Herminie'a związana jest z ekshumacją dwóch ciał na cmentarzu na wyspie Mahé, należącej do archipelagu Seszeli. Na polityku i siedmiorgu innych osobach ciążą zarzuty m.in. posiadania przedmiotów służących do czarów, wspólnego odprawiania czarów i zamawiania usług związanych z czarami. Prokuratura twierdzi, że nazwisko polityka pojawiło się w wiadomości wysłanej za pośrednictwem komunikatora WhatsApp przez obywatela Seszeli do obywatela Tanzanii. 21 września Tanzańczyk został zatrzymany, gdy znaleziono go z przedmiotami uważanymi za związane z czarami - kamieniami, drewnianymi artefaktami, butelkami z płynem, kolekcją proszków, dokumentami w nieznanym języku oraz "demonicznymi i satanistycznymi" symbolami.