Odsiaduje dożywocie, dostał kolejny wyrok. "Niemal pewne, że umrzesz w więzieniu"

67-latek stanął przed sądem kryminalnym Old Bailey w Londynie, gdzie ogłoszono wyrok. Steve Wright odsiaduje obecnie karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego za morderstwo pięciu kobiet w 2006 roku.

W piątek "dusiciel z Suffolk" został on skazany na kolejne 40 lat pozbawienia wolności za porwanie i zamordowanie 17-letniej Victorii Hall przed 27 laty. Mężczyzna przyznał się do winy. Wright przyznał się również do usiłowania porwania 22-letniej wówczas Emily Doherty dzień przed morderstwem Hall.

Sędzia Joel Bennathan, który odczytywał sentencję, zwrócił się do Wrighta: - Jest niemal pewne, że umrzesz w więzieniu.

"Był drapieżnikiem"

Prokuratorka Jocelyn Ledward stwierdziła, że ​​Wright "grasował" w hrabstwie Suffolk, na północny wschód od Londynu, w weekend, w którym popełniono to morderstwo we wrześniu 1999 roku.

- Prawdopodobnie miał motywację seksualną, był drapieżnikiem polującym na swoją ofiarę. Szukał młodej kobiety, którą mógłby porwać - powiedziała prokuratorka.

Ledward wyjaśniła, że Wright próbował porwać Doherty, której udało się uciec, ale "nie dał się zwieść i zaatakował ponownie następnej nocy".

Jego ofiarą była wtedy Hall. Zniknęła ona z nadmorskiego miasta Felixstowe na wschodzie, wracając wczesnym rankiem z nocnego klubu do domu. Jej nagie ciało znaleziono w strumieniu pięć dni później. Według prokuratury była też wykorzystywana seksualnie.

Pięć morderstw, ciała rozrzucone po mieście

Wright został skazany już w 2008 roku na dożywocie za zamordowanie między październikiem a grudniem 2006 roku pięciu kobiet, które pracowały jako prostytutki w mieście Ipswich w hrabstwie Suffolk.

Zwłoki Gemmy Adams, Tanii Nicol, Anneli Alderton, Pauli Clennell i Annette Nicholls zostały odkryte rozrzucone po Ipswich na przestrzeni 10 dni pod koniec 2006 roku, wywołując panikę w mieście i okolicy.

Morderstwa Wrighta porównywane były do XIX wiecznych zabójstw popełnionych przez londyńskiego "Kubę Rozpruwacza".

Wcześniej, w 2001 roku, Wright został skazany za serię kradzieży. Podczas tego procesu jego DNA zostało dodane do narodowej bazy danych, co pozwoliło policji połączyć nazwisko Wrighta z morderstwami.

