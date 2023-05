Serbscy żołnierze rozlokowani przy granicy z Kosowem. Armia postawiona w stan gotowości bojowej

Serbowie zbojkotowali wybory w północnym Kosowie

Pod koniec marca tego roku Serbia i Kosowo osiągnęły porozumienie w sprawie realizacji umowy normalizującej stosunki między obydwoma państwami. Udało się to po prawie 10 latach dialogu za pośrednictwem UE. Początkowo widoczny był niewielki postęp i wciąż potrzebny był aneks do porozumienie w sprawie aneksu o drodze do realizacji planu. Ostatecznie w marcu obie strony uzgodniły aneks wykonawczy do umowy.